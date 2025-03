AMBERG. Mehrere Täter brachen in der Nacht auf Dienstag in die Büroräume einer Käserei ein. Am Tresor scheiterten die Diebe. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg bittet um Mithilfe der Bevölkerung bei der Fahndung nach den Tätern.

Ein Mitarbeiter der Nachtschicht bemerkte am Dienstag, 25. März, gegen 01:20 Uhr unberechtigte Personen auf dem Betriebsgelände des Milchhofs, sodass er seinen Vorgesetzten verständigte. Dieser informierte die Polizei, welche eine Fahndung nach den flüchtigen Personen einleitete. Bei der Überprüfung der Betriebsräume stellte sich heraus, dass die bislang unbekannten Täter sich über ein Fenster Zugang verschafften und als Ziel einen Tresor hatten. Diesen wollten sie mit schwerem Gerät öffnen, brachen das Vorhaben jedoch ab und flüchteten vom Betriebsgelände.

Die ermittelnde Kriminalpolizeiinspektion Amberg sucht nun Zeugen, welche zur Tatzeit im Bereich Hans-Thoma-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind und bittet diese sich unter 09621/8900 zu melden.