REGENSBURG. Am vergangenen Wochenende kam es zu Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Regensburg. In zwei Fällen entwendeten die bislang unbekannten Täter Bargeld im zweistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt in allen Fällen, prüft mögliche Tatzusammenhänge und bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von Freitag, 17:00 Uhr, auf Montag, 16:30 Uhr, brachen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Holzbergweg in Regensburg ein. Die Täter konnten mit einer Beute im zweistelligen Eurobereich in unbekannte Richtung fliehen.

Im Zeitraum vom 22.03.2025, 12:00 Uhr bis 24.03.2025, 08:15 Uhr, kam es zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Augsburger Straße in Regensburg. Die bislang unbekannten Täter drangen gewaltsam ins Gebäude ein und flohen letztendlich ohne Beute.

In diesem zeitlichen Zusammenhang wurde auch in ein Haus im Defreggerweg eingebrochen. Hier wurden ein geringer Geldbetrag sowie eine Sonnenbrille entwendet. In der Klausenburger Straße kam es im Laufe des Sonntags, 23.03.2025, zu einem Einbruchversuch.

Das Kriminalpolizei Regensburg sicherte an den Tatorten Spuren und übernahm die Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.