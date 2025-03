Das Gemälde „Darstellung der Jungfrau Maria im Tempel“ von Künstler Claudio Ridolfi wurde im Jahr 2009 aus der Kirche Madonna di Passera in Strese (Italien) entwendet und galt seither als verschollen. Im Jahr 2023 wurde es dann in einem Münchner Auktionshaus eingeliefert und dort im Rahmen von Überwachungstätigkeiten von Online-Auktionen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Kulturgütern von den italienischen Behörden entdeckt.

Im Rahmen eines Rechtshilfeersuchens stellten die Ermittlerinnen und Ermittler unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München I das Gemälde sicher und brachten es nun an seinen rechtmäßigen Platz in der Kirche in Madonna di Passera zurück. Das Gemälde wurde gemeinsam mit der italienischen Polizei und Staatsanwaltschaft an den Pfarrer der geschädigten Kirchengemeinde zurückgegeben.