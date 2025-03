FREISING.Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Freisinger Bahnhof konnte am vergangenen Freitag ein 31-jähriger Mann festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen.

Am 21.03. gegen 18:45 Uhr wurde die Polizei über ein Handgemenge zwischen mehreren Männern am Freisinger Bahnhof informiert. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war ein 31-jähriger wohnsitzloser togoischer Staatsbürger mit einem 51-jährigen türkischen Staatsangehörigen aus Freising in Streit geraten.

Der Angreifer versetzte seinem Opfer zunächst mehrere Faustschläge ins Gesicht und trat ihm im Anschluss mit voller Wucht gegen den Kopf. Auch einen 44-jährigen unbeteiligten Zeugen, der dem Geschädigten zu Hilfe kommen wollte, misshandelte der Täter mit massiven Faustschlägen.

Der 51-Jährige erlitt mehrere Frakturen im Gesicht und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der aus dem Landkreis Regensburg stammende 44-jährige Deutsche wurde leicht verletzt.

Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort durch Polizeikräfte festgenommen werden. Durch die sachleitende Staatsanwaltschaft Landshut wurde ein Haftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes beantragt, der am Samstag durch den zuständigen Richter erlassen wurde. Der Togoer wurde daraufhin an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Eventuelle Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit den Ermittlern der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 08122-9680 in Verbindung zu setzen.