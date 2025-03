468. Pressekonferenz

Tötungsdelikt; ein Tatverdächtiger festgenommen – Schwabing

Am Montag, 17.03.2025, gegen 16:15 Uhr, wurde eine 76-jährige Münchnerin von ihrer Putzfrau tot in ihrer Wohnung in Schwabing aufgefunden. Zuletzt war mit der 76-Jährigen am Abend des Sonntags, 16.03.2025 telefoniert worden.

Im Rahmen der Ermittlung der Todesumstände ergaben sich Hinweise auf ein Tötungsdelikt, was sich letztendlich bei der durchgeführten Obduktion im rechtsmedizinischen Institut in München vorläufig bestätigte.

Das Kommissariat 11 übernahm aus diesem Grund die weiteren Ermittlungen. In der Folge konnte nun ein 23-jähriger Münchner ermittelt werden, der ein Enkel der Getöteten ist. Aufgrund dessen wurde von der Staatsanwaltschaft München I ein Haftbefehl beantragt und vom Amtsgericht München erlassen.

Der Tatverdächtige konnte nun im Laufe des Freitags, 21.03.2025 durch Polizeibeamte des Kommissariats 102 (Zielfahndung) widerstandslos in München festgenommen werden. Die Ermittlungen des Kommissariats 11, insbesondere zu Tatablauf und Tatmotiv dauern an. Der 23-Jährige befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

469. Brandstiftung; ein Tatverdächtiger festgenommen – Ramersdorf-Perlach

Am Samstag, 22.03.2025, gegen 10.30 Uhr, kam es zum Brand einer Grasfläche im Bereich des Waldperlacher Waldes, nördlich des Kieswerks, auf ca. 350 qm. Durch die verständigte Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht werden, so dass keine Bäume in Mitleidenschaft gezogen wurden.

In diesem Zusammenhang konnte von der Polizei ein Tatverdächtiger festgenommen werden.

Die kriminalpolizeiliche Aufnahme vor Ort wurde durch das Kommissariat 13 getätigt, das auch die weiteren Ermittlungen in dieser Sache übernahm.

Gegen den in München wohnhaften Tatverdächtigen wurde von Seiten der Staatsanwaltschaft München I Haftbefehl beantragt. Dieser wurde durch die zuständige Ermittlungsrichterin unter Festlegung geeigneter Auflage außer Vollzug gesetzt.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

470. Körperverletzungsdelikt – Haidhausen

Am Sonntag, 23.03.2025, gegen 18:20 Uhr, kam es aus bislang ungeklärten Gründen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Personen am Orleansplatz.

Ein unbeteiligter Passant verständigte über den Notruf 110 die Polizei. Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Nach ersten Erkenntnissen wurde ein 32-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Erding von drei männlichen Personen (zwei mit Wohnsitzen in München und eine mit rumänischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz) im Alter von 37-41 Jahren angegriffen und zu Boden geschlagen. Diese hielten den 32-Jährigen am Boden fest und traten mehrmals mit den Füßen auf ihn ein. Dabei wurde der 32-Jährige verletzt und musste im Anschluss vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die drei Tatverdächtigen wurden vor Ort festgenommen und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Sie wurden am darauffolgenden Tag einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ jeweils einen Haftbefehl gegen die Tatverdächtigen.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

471. Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern; zwei Personen verletzt – Freimann

Am Montag, 24.03.2205, gegen 19:40 Uhr, fuhren ein 34-Jähriger und ein 41-Jähriger (beide mit Wohnsitzen in München) mit Fahrrädern auf der Freisinger Landstraße. Der 34-Jährige fuhr dabei mit einem Rennrad auf dem Radweg stadtauswärts. Der 41-Jährige fuhr mit einem Pedelec den Radweg stadteinwärts.

Aus bislang unbekannten Gründen kam es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrradfahrern, infolge dessen beide zu Boden stürzten. Der 34-Jährige wurde schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 41-Jährige wurde ebenfalls verletzt und begab sich selbst zum Arzt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

472. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Schwabing

Am Montag, 24.03.2025, gegen 22:20 Uhr, befand sich eine 31-Jährige mit Wohnsitz in München im Bereich der Nordendstraße. Hier bemerkte sie einen 39-Jährigen mit Wohnsitz in München, welcher auf offener Straße sexuelle Handlungen an sich vornahm. Die 31-Jährige verständigte daraufhin unverzüglich den Polizeinotruf 110.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 39-Jährige angetroffen werden. Er wurde wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt und nach erkennungsdienstlicher Behandlung und polizeilicher Sachbearbeitung wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

473. Organisierter Callcenterbetrug; Falsche Bankmitarbeiter – Obersendling

Am Samstag, 22.03.2025, gegen 15:30 Uhr, erhielt ein 71-Jähriger mit Wohnsitz in München einen Anruf eines bislang unbekannten Täters. Dieser gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus und gab an, dass ein vierstelliger Betrag vom Konto des 71-Jährigen abgebucht wurde und riet, das Konto zu sperren. Außerdem forderte er den 71-Jährigen auf, erhaltene Verifizierungscodes der Bank über einen Messenger-Dienst an den Täter weiterzuleiten. Diesem kam der Senior nach, woraufhin das Gespräch beendet wurde.

Am nächsten Tag stellte der 71-Jährige fest, dass tatsächlich ein vierstelliger Betrag von seinem Konto unrechtmäßig abgebucht wurde. Dies muss der Täter nach Erhalt der Verifizierungscodes veranlasst haben.

Im Nachgang wurde Anzeige erstattet.

Das Kommissariat 61 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.