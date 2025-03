FÜRTH. (304) Am Montagnachmittag (24.03.2025) trat ein bislang unbekannter Mann einem Kind in einem Linienbus in Fürth in exhibitionistischer Art und Weise gegenüber. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Die Geschädigte stieg gegen 12:30 Uhr in den Bus der Linie 177 von Fürth Stadttheater in Richtung Sonnenstraße ein und setzte sich auf einen Zweiersitz. Schräg gegenüber saß ein Mann auf dem Platz eines Vierersitzes und manipulierte an seinem erigierten Glied.

An der Haltestelle Paulskirche stieg der Täter aus dem Bus aus.

Beschreibung:

ca. 55 Jahre alt, dunkle Augen. Er trug eine dunkelblaue Jacke, eine schwarze Hose und führte einen Rucksack mit sich.

Die Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Insbesondere weitere Fahrgäste, die das Geschehen mitbekommen haben dürften, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Janine Mendel / bl