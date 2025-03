FÜRTH. (302) Wie mit Meldungen 299 und 300 berichtet, ereignete sich am Sonntagnachmittag (23.03.2025) ein Tötungsdelikt bei einer Hochzeitsfeier in Fürth. Bei dem Mann, welcher sich in Straßburg (Frankreich) in Polizeigewahrsam befindet, handelt es sich um den gesuchten 26-jährigen Tatverdächtigen.



Gegen 17:15 Uhr ereignete sich in einer Eventlocation in der Fürther Hafenstraße ein Tötungsdelikt während einer Hochzeitsfeier, an welcher mehrere Hundert Personen anwesend waren. Ein zunächst unbekannter Mann gab hierbei mehrere Schüsse auf einen 47-Jährigen ab. Der 47-jährige Mann erlitt hierdurch schwerste Verletzungen und verstarb letztendlich am frühen Sonntagabend in einem Krankenhaus.

Der zunächst unbekannte Tatverdächtige entfernte sich dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge in Begleitung mehrerer Personen mit zwei Fahrzeugen mit französischer Zulassung fluchtartig vom Tatort.

Die Mordkommission der Fürther Kriminalpolizei konnte noch in den Abendstunden Hinweise generieren, welche zur Identifizierung des Tatverdächtigen führte. Demnach handelt es sich um einen 26-jährigen Mann mit französischer Staatsbürgerschaft. Die Ermittler intensivierten auf dieser Grundlage die Fahndungsmaßnahmen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth.

Noch in den Nachtstunden meldete sich eine männliche Person bei einer Polizeidienststelle in Straßburg (Frankreich) und gab an, der gesuchte Tatverdächtige zu sein. Eine Überprüfung ergab nun, dass es sich bei der Person tatsächlich um den gesuchten Mann handelte. Der 26-Jährige wurde nun festgenommen und aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth beantragten Europäischen Haftbefehls, wegen des Verdachts des Mordes in Auslieferungshaft genommen.

Zudem fanden Einsatzkräfte die beiden Fahrzeuge, mit welchen der Tatverdächtige und seine unbekannten Begleiter flüchteten, im Stadtgebiet von Erlangen auf und stellten diese sicher.

Die Ermittlungen zur Klärung der Hintergründe des Geschehens dauern weiterhin an. Auskünfte zum Fortgang des Verfahrens erteilt ab heute Nachmittag (14:00 Uhr) die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, Frau Oberstaatsanwältin Heike Klotzbücher, unter der Telefonnummer 0911 321-2780.



