Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

COBURG. Am Sonntagnachmittag gerieten drei junge Männer im Coburger Steinweg in Streit. Dabei soll ein 19-Jähriger die beiden anderen mit einem Messer verletzt haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg erließ ein Richter am Montagnachmittag Untersuchungshaftbefehl gegen den 19-Jährigen.

Der 19-jährige irakische Tatverdächtige und seine beiden Kontrahenten im Alter von 19 und 21 Jahren und syrischer Staatsangehörigkeit gerieten um kurz nach 17 Uhr im Steinweg in Streit. Dabei soll der 19-Jährige Iraker ein Messer gezückt, dem 21-Jährigen leichte Verletzungen am Oberkörper und an einem Bein sowie dem 19-Jährigen eine leichte Verletzung an der Hand zugefügt haben. Eine Zeugin beobachtete das Geschehen und verständigte die Polizei. Beamte der Coburger Polizei nahmen den Tatverdächtigen vor Ort fest. Die Wunden der beiden syrischen Staatsangehörigen mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Für die beiden bestand keine Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei Coburg übernahm die Ermittlungen.

Am Montagnachmittag wurde der Tatverdächtige einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Coburg vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg wegen des Verdachts des versuchten Totschlags Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Er sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt ein.