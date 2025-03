MAXHÜTTE-HAIDHOF, BAB 93. Am Montagmorgen kam es auf der A93 zwischen Teublitz und Ponholz zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem mehrere Fahrzeuge, darunter zwei Lkw, involviert waren. Zwei Personen kamen ums Leben, weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Die Bergungs- und Unfallaufnahmearbeiten dauern noch an. Mehrere Einsatzkräfte sind noch immer vor Ort.

Am Montagmorgen, den 24. März 2025, ereignete sich auf der BAB 93 zwischen den Anschlussstellen Teublitz und Ponholz ein schwerer Verkehrsunfall. Der Unfall, der gegen 07:10 Uhr begann, betraf mehrere Fahrzeuge, darunter zwei Lkw.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein in Litauen zugelassener Sattelzug in südlicher Richtung auf der A93 unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache die Mittelschutzplanke durchbrach und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte der Sattelzug zunächst mit einem in Tschechien zugelassenen Pkw, der einen leeren Pferdeanhänger zog, und anschließend mit einem deutschen Kleintransporter sowie einem weiteren deutschen Sattelzug.

Der Fahrer des unfallverursachenden Sattelzugs wurde leicht verletzt. Tragischerweise wurde die 49-jährige Fahrerin des Pkw getötet, während die Beifahrerin, schwer verletzt wurde. Im Kleintransporter kam der 36-jährige Beifahrer ums Leben, während der Fahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Fahrer des weiteren Sattelzugs erlitt einen Schock.

Die Unfallaufnahme wurde von der Autobahnpolizeiinspektion Schwandorf durchgeführt, wobei der Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Amberg als Einsatzleiter vor Ort ist. Ein Sachverständiger wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Amberg hinzugezogen, um ein unfallanalytisches Gutachten zu erstellen. Das auslösende Ereignis des Unfalls ist noch unklar und ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die BAB 93 bleibt zwischen den Anschlussstellen Teublitz und Ponholz in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt. In Fahrtrichtung Hof wird mit einer Sperrung von etwa drei Stunden gerechnet, während die Sperrung in Fahrtrichtung Regensburg voraussichtlich in einer Stunde aufgehoben werden kann. Der Verkehr wird umgeleitet.