INGOLSTADT, 24.03.2025. Nach umfangreichen Ermittlungen gelang es der Kriminalpolizei Ingolstadt drei Tatverdächtige festzunehmen, die für den Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Peringerstraße in Frage kommen.

Wie bereits berichtet, drangen bislang unbekannte Täter am Mittwoch, 19.03.2025, in ein Einfamilienhaus in der Peringerstraße in Ingolstadt ein. Durch die akribische Ermittlungsarbeit der KPI Ingolstadt in enger Zusammenarbeit mit der KPI Nürnberg richtete sich der Tatverdacht gegen drei bosnische Männer im Alter von 34 bis 40 Jahren. Am Freitag, 21.03.2025 konnten die Männer in Heideck (Landkreis Roth) festgenommen werden. Nachdem man in ihrem Fahrzeug Beutestücke aus dem Einbruch in Ingolstadt fand, wurden die drei Tatverdächtigen am 22.03.2025 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt einem Haftrichter am Amtsgericht Ingolstadt vorgeführt und anschließend in drei bayerische Justizvollzugsanstalten verbracht.

Derzeit prüft das zuständige Kommissariat, ob das Trio für weitere Einbrüche verantwortlich war.

Ursprünglicher Pressebericht vom 20.03.2025:

Ingolstadt, 20.03.2025

Einbruch in Einfamilienhaus – Zeugenaufruf

Am gestrigen Mittwoch ereignete sich in Ingolstadt ein Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

In der Zeit von 08.30 Uhr bis 13.15 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Peringerstraße ein.

Mit brachialer Gewalt verschafften sie sich über die Terrassentür Zutritt ins Innere des Gebäudes. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und flüchteten in der Folge wieder über die Terrassentür.

Der Entwendungsschaden kann aktuell noch nicht näher beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.