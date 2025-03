WAIDHAUS. LKR NEUSTADT A.D.WALDNAAB. Auf hochwertige Karosserieteile hatte es eine Diebesbande abgesehen. Bei einer Schleierfahndungskontrolle deckten Polizeibeamte den Beutezug auf. Nun entschied der Ermittlungsrichter, dass die drei Tatverdächtigen in Untersuchungshaft genommen werden.

Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus konnten am Sonntagmorgen, den 23. März, einen wichtigen Treffer gegen den organisierten Diebstahl erzielen. Bei der Kontrolle eines Pkw mit polnischer Zulassung, welcher sich auf der Autobahn A6 bei der Ausreise befand, stellten die Beamten diverse hochwertige Pkw-Ersatzteile fest. Ersten Recherchen zufolge entwendeten die drei Insassen die Karosseriebauteile von den Hinterhöfen bundesweit gelegener Autohäuser. Da alle drei polnischen Staatsbürger die Taten einräumten ordnete die Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. mit dem Verdacht des Bandendiebstahls die vorläufige Festnahme der drei Männer an, welche zwischen 32 und 57 alt sind. Diese wurden am Montag, den 24. März, einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher nach Prüfung die Untersuchungshaft anordnete.

Der Wert der geladenen Beute kann noch nicht abgeschätzt und muss nun zunächst erfasst und den jeweiligen Tatorten zugeordnet werden.