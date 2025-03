NIEDERBAYERN. Polizeipräsident Roland Kerscher hat am Montag (24.03.2025) zusammen mit Werner Sika, dem Leiter der Abteilung Einsatz, bei der Regierung von Niederbayern die Kriminalstatistik für das Jahr 2024 vorgestellt und Herrn Regierungspräsidenten Rainer Haselbeck einen umfassenden Überblick über die Sicherheitslage im Regierungsbezirk Niederbayern gegeben. Das Ergebnis zeigt: Niederbayern sticht bayernweit erneut als der sicherste Regierungsbezirk mit der geringsten Kriminalitätsbelastung hervor. Zugleich erörterten sie mit den Teilnehmern die Entwicklungen, Erfolge sowie mögliche Handlungsfelder im Bereich der Kriminalität.

Dabei betonte Kerscher: „Die Kriminalstatistik 2024 zeigt, dass die Sicherheitslage in Niederbayern sehr gut ist. Unser Bestreben ist es auch weiterhin durch konsequente Strafverfolgung und umfangreiche Präventionsarbeit das objektive, aber auch das subjektive Sicherheitsgefühl in Niederbayern auf solch hohem Niveau zu halten und dadurch die Lebensqualität in unserer Heimatregion zu gewährleisten.“

Die Gesamtzahl der 2024 im Regierungsbezirk Niederbayern registrierten Straftaten, ausgenommen der ausländerrechtlichen Verstöße wie illegale Einreise oder illegaler Aufenthalt, liegt bei 41.645 (2023: 42.617). Mit einer Aufklärungsquote von 71,9 % liegt der niederbayerische Wert deutlich über dem bayernweiten Durchschnitt (64,9%). Die Häufigkeitszahl von 3.252 stellt im landesweiten Vergleich den geringsten Wert dar und betont, dass die Gefahr, Opfer einer Straftat zu werden, in Niederbayern weiterhin am niedrigsten ist.

Dass Niederbayern in puncto Sicherheit wiederholt Platz 1 in Bayern belegt, freut Regierungspräsident Rainer Haselbeck, der Kerschers Aussagen bekräftigte: „Eine sichere Region ist der Schlüssel zu einer hohen Lebensqualität. Niederbayern bietet genau das: Ein attraktives Lebenspaket mit hoher Sicherheit – die Grundlage, auf der ein gutes Leben aufbaut.“ Dabei unterstrich Haselbeck den immensen Wert der Polizei-Arbeit für die Gesellschaft und zollte den niederbayerischen Einsatzkräften für ihre tägliche Leistung großen Respekt: „Unsere Polizistinnen und Polizisten tragen jeden Tag dazu bei, das Wohl unserer Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten! Vielen Dank für den wertvollen Einsatz und die stets ausgezeichnete Zusammenarbeit.“

Einen umfassenden Überblick über die Kriminalstatistik für den Regierungsbezirk Niederbayern, wie beispielsweise die Gesamtkriminalität, Aufklärungsquote sowie die sogenannte Häufigkeitszahl sind dem aktuellen Sicherheitsbericht 2024 zu entnehmen; dieser ist unter folgendem Link abrufbar. (https://www.polizei.bayern.de/kriminalitaet/statistik/003935/index.html)