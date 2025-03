VOHBURG AN DER DONAU, PFAFFENHOFEN AN DER ILM. Aus zunächst ungeklärter Ursache gerieten in den heutigen frühen Morgenstunden mehrere unter einem Carport abgestellte Fahrzeuge in der Donautorgasse in Vohburg in Brand und sorgten so für einen Feuerwehrgroßeinsatz.

Gegen 5 Uhr rückten Feuerwehrkräfte in das Wohnvierten an der Donautorgasse aus, nachdem sie wegen des Brandes mehrerer Fahrzeuge alarmiert wurden. Gerade noch rechtzeitig trafen sie am Brandort ein und konnten so ein Ausbreiten der Flammen auf benachbarte Wohngebäude verhindern. Dennoch wurden drei Autos durch das Feuer komplett zerstört und brannten vollständig aus, weitere Fahrzeug und die angrenzende Hausfassade eines Mehrfamilienhauses wurden durch die enorme Hitze- und Rußentwicklung stark in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Schätzungen beträgt der entstandene Sachschaden ca. 150.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Die zur Stunde am Brandort durchgeführten Untersuchungen der Brandermittler der Kriminalpolizei Ingolstadt ergaben, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit unsachgemäß entsorgte Asche in einer Mülltonne zur Brandentstehung und -ausbreitung geführt haben dürfte. Hinweise auf ein vorsätzlichen Handeln konnten nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.