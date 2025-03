0534 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Innenstadt – Am Samstag (22.03.2025), in der Zeit von 19.00 Uhr bis 19.30 Uhr, besprühten bislang unbekannte Täter mehrere Hauswände in der Inneren Uferstraße mit Farbe. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

0535 - Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht

Firnhaberau - In der Zeit von Samstag (22.03.2025), 12.00 Uhr, bis Sonntag (23.03.2025), 09.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Fahrrad in der Schillstraße. Das Fahrrad war mit einem Schloss gesichert. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 1.300 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

0536 – Polizei ermittelt nach versuchten Einbrüchen – Zeugen gesucht

Innenstadt – Am gestrigen Sonntag (23.03.2025) versuchten sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt zu einem Geschäft in der Ulmer Straße zu verschaffen. Nach aktuellem Kenntnisstand gelangten der oder die Täter jedoch nicht in die Wohnung.

An dem Geschäft entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchtem Einbruchsdiebstahl. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

0537 - Parzelle einer Kleingartenanlage aufgebrochen

Firnhaberau - Im Zeitraum von Samstag (22.03.2025), 18.30 Uhr, bis Sonntag (23.03.2025), 17.45 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Gebäude der Kleingartenanlage in der Schillstraße. Es entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro und ein Beuteschaden im niedrigen zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

0538 – Polizei verhindert mögliche Fahrt unter Alkohol

Innenstadt – In der Nacht auf den heutigen Montag (24.03.2025) verhinderte eine Polizeistreife, dass ein 26-Jähriger alkoholisiert mit seinem Fahrrad fuhr.

Gegen 03.30 Uhr kontrollierten die Beamten den 26-Jährigen in der Holzbachstraße, als er auf sein Fahrrad steigen wollte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 26-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,0 Promille. Die Beamten unterbanden die mögliche Fahrt des 26-Jährigen. Strafrechtliche Konsequenzen drohen ihm keine.