HENGERSBERG, LKR. DEGGENDORF. Am Freitag, 21.03.2025, stellten Schleierfahnder der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf am Parkplatz Ohetal-Süd im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle knapp über sechs Kilogramm Kokain sicher. Nach richterlicher Vorführung befinden sich beide Beschuldigte in Haft.

Kurz nach 17.00 Uhr kontrollierten die Fahnder am Parkplatz Ohetal-Süd an der A3 in Fahrtrichtung Österreich einen Audi mit deutschem Kennzeichen. Im Fahrzeug befanden sich zwei Männer, die angaben nach Bosnien unterwegs zu sein. Während der Durchsuchung des Fahrzeugs konnten im Innenraum insgesamt sechs Pakete mit circa einem Kilo Kokain aufgefunden werden. Sowohl die Pakete als auch der Pkw wurden sichergestellt, die beiden Männer im Alter von 26 und 27 Jahren vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft Deggendorf und der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen. Nach Vorführung am Amtsgericht Deggendorf am 22.03.2025 wurden die von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehle wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erlassen und die beiden Beschuldigten in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Veröffentlicht: 24.03.2025, 13.42 Uhr