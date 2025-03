ERDING.Rund 25000 Euro Sachschaden entstand am gestrigen Abend beim Brand eines Pkws in Erding. Erste Ermittlungsergebnisse deuten darauf hin, dass der Wagen vorsätzlich in Brand gesetzt wurde.

Gegen 22:15 Uhr war ein Nachbar auf das Feuer an dem unter einem Carport geparkten Fahrzeug an der Rotkreuzstraße aufmerksam geworden und hatte die Rettungskräfte verständigt. Durch den ebenfalls informierten Fahrzeughalter konnte der Wagen aus dem Unterstand heraus ins Freie bewegt werden, wo der brennende Mitsubishi dann durch die alarmierte Feuerwehr abgelöscht wurde. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei Erding hat noch am Abend die Ermittlungen übernommen. Eventuelle Zeugen werden gebeten, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08122-9680 zu melden.