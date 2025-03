LANDSHUT. Unbekannte haben am Sonntag, 23.03.2025, gegen 14.00 Uhr, einen Kabelschacht der Deutschen Bahn in Brand gesetzt. Die Kripo Landshut hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Unbekannten zunächst in der Bahnhofstraße eine massive Eisenplatte entfernt und anschließend den Schacht mit den darin verlaufenden Kabeln in Brand gesetzt haben. Dadurch kam es in einer nahegelegenen Werkshalle zu einem vorübergehenden Stromausfall, der Bahnverkehr war allerdings nicht betroffen. Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich der Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro belaufen.

Zeugen, die am gestrigen Sonntag, zwischen 13.30 Uhr und 14.00 Uhr im Bereich der Äußeren Parkstraße/Einmündung zur Oberndorfer Straße bzw. den parallel dazu verlaufenden Bahngleisen verdächtige Beobachtung gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 24.03.2025, 10.30 Uhr