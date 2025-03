ASCHAU AM INN, LKR. MÜHLDORF AM INN. Am Samstagnachmittag, 22. März 2025, brach in einer Garage neben einem Mehrfamilienhaus ein Feuer aus. Durch den Brand wurden glücklicherweise keine Personen verletzt, ein Fahrzeug wurde stark beschädigt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden von der Kriminalpolizei Traunstein übernommen.

Am späten Samstagnachmittag (22. März 2025), um kurz vor 16.00 Uhr, ging über die Integrierte Leitstelle Traunstein die Mitteilung über den Brand einer Garage neben einem Mehrfamilienhaus in Aschau am Inn ein. Bei Eintreffen der alarmierten regionalen Feuerwehren stand die Garage, in welchem ein Pkw geparkt war, bereits in Flammen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern.

Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet ein Pkw, welcher in der Garage parkte, in Brand und die Flammen griffen auf die Garage über. Der Pkw wurde dabei erheblich beschädigt. Durch den Brand wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf einen niedrigeren fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Waldkaiburg. Noch am Brandort übernahm der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kriminalpolizei Traunstein, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, die Ermittlungen.

Zur genauen Brandursache können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden.