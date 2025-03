MAXHÜTTE-HAIDHOF. BAB 93. Am Montagmorgen kam es auf der BAB 93 zwischen den Anschlussstellen Ponholz und Teublitz in Fahrtrichtung Hof zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeuge.

Ein Lkw, der auf der A93 in Fahrtrichtung Hof unterwegs war, geriet am Montag, 24.03.2025, gegen 07:10 Uhr aus derzeit noch unbekannter Ursache über die Mitteilleitplanke auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Gegenverkehr. An dem Verkehrsunfall sind mehrere Fahrzeuge beteiligt, darunter auch ein weiterer Lkw. Außerdem wurden nach aktuellem Stand mehrere Personen verletzt, einige darunter schwer.

Derzeit ist eine Vielzahl an Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort.

Die BAB 93 ist derzeit zwischen der Anschlussstelle Teublitz und Ponholz in beide Fahrtrichtung komplett gesperrt. Die Verkehrsstörungen werden voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern.

Pressesprecherin PHKin Wild steht ca. ab 09:30 Uhr am Pendlerparkplatz in Teublitz als Ansprechpartnerin für Medienvertreter zur Verfügung. Telefonische Presseanfragen sind an die Telefonnummer 0941/506-1004 zu richten.