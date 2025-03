Bei den Opfern geht es hier sehr oft und sehr schnell um deren finanzielle Existenz. Als besonders perfide und menschenverachtende Vorgehensweise zählen hier die sogenannten „Schockanrufe“, die in unregelmäßigen Abständen in regelrechten Wellen hereinbrechen. Gerade ältere Menschen werden unter Vorspiegelung falscher Tatsachen (z. B. Ihre Tochter hatte einen Verkehrsunfall, wodurch ein Mensch getötet wurde. Zahlen sie eine Kaution in Höhe von 30.000 Euro) über das Telefon von im Ausland befindlichen Call-Centern dazu genötigt, ihre Ersparnisse an vermeintliche Polizeibeamte auszuhändigen, welche dann die Kaution überbringen sollen, damit die vermeintlich festgenommene Tochter oder Sohn wieder auf freien Fuß kommt. Die Opfer werden so unter Druck gesetzt, dass es diesen nicht mehr gelingt sich diesem zu entziehen und in Folge oft all ihre Ersparnisse oder Wertgegenstände, teilweise im 6-stelligen Bereich, an die Täter übergeben. Die Gesamtschadenssumme durch Schockanrufe betrug im Jahr 2024 knapp 2.4 Millionen Euro und somit beinahe 1.3 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Im letzten Jahr konnten 16 Tatverdächtige vorläufig festgenommen und Ihrer strafrechtlichen Verantwortung zugeführt werden.

Bereits im Jahr 2024 intensivierten die kriminalpolizeilichen Fachberater noch einmal ihre Aufklärungen zum Thema Callcenter-Betrug. Hierzu fanden auch zahlreiche Ehrungen von Bankmitarbeitern zur Verhinderung von Trickbetrug statt. Bei über 1.700 Präventionsveranstaltungen wurden im Jahr 2024 über 41.000 Menschen persönlich erreicht und über gerade auch diese Gefahren sensibilisiert. Ein großer Erfolg der intensiven Präventionsmaßnahmen gelang uns im Bereich der „falschen Polizeibeamten“ mit einem Rückgang bei den vollendeten Fällen von mehr als 91 %. Sprechen auch Sie mit Ihren Angehörigen über die vielen Facetten dieser Betrugsdelikte.