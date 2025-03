ZACHENBERG, LKR. REGEN. Am 21.03.2025, gegen 16:15 Uhr, ereignete sich im Gemeindebereich Zachenberg ein tödlicher Verkehrsunfall.

Ein 16- jähriges Mädchen aus dem Landkreis Dingolfing-Landau befuhr mit ihrem Leichtkraftrad die Kreisstraße REG 5 von Habischried kommend in Richtung Furth. Ein 16 -jähriger Bekannter des Mädchens fuhr ebenfalls mit einem Leichtkraftrad hinter dieser her. In einer Rechtskurve kam die vorausfahrende, 16- jährige, alleinbeteiligt mit ihrem Kraftrad aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte das Mädchen gegen einen Baum und kam neben ihrem Kraftrad zum Liegen. Die Verletzte wurde bewusstlos in dem Waldstück neben der Fahrbahn durch Ersthelfer vorgefunden. Die Kraftfahrerin wurde durch den Aufprall schwerst verletzt, so dass sie wenig später trotz eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen an der Unfallstelle verstarb.

An dem Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden in mittleren vierstelligen Bereich. Die Unfallörtlichkeit war bis ca. 19:15 Uhr komplett gesperrt und der Verkehr wurde umgeleitet. Die Verkehrslenkung wurde durch die freiwilligen Feuerwehren aus Habischried und Triefenried übernommen. Außerdem waren mehrere Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber sowie das Kriseninterventionsteam (KIT) eingesetzt.

Etwaige Zeugen zum Unfallhergang werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Viechtach unter Tel.-Nr. 09942/9404-0 in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Viechtach, Tel.: 09942/9404-0

Veröffentlicht: 21.03.2025, 20.05 Uhr