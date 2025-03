FÜRTH. (299) Am Sonntagnachmittag (23.03.2025) ereignete sich in Fürth ein Tötungsdelikt während einer Hochzeitsfeier, an welcher mehrere Hundert Personen teilnahmen. Ein 47-jähriger Mann verstarb an der Folge von Schußverletzungen.



Gegen 17:15 Uhr gingen bei der Ensatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken mehrere Mitteilungen ein, wonach bei einer Hochzeitsfeier in einer Eventlocation in der Fürther Hafenstraße mehrere Schüsse abgegeben worden seien. Alarmierte Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Fürth fanden vor Ort einen schwer verletzten 47-jährigen Mann auf, welcher in einem lebensbedrohlichen Zustand durch den Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus gefahren wurde. Dort verstarb der 47-Jährige letztendlich in den frühen Abendstunden an den Folgen der Verletzungen.

Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt und eine Vielzahl von Zeugen befragt. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Zudem erfolgten umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort. Die Fürther Mordkommission übernahm noch am Sonntagabend die weiteren Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts.

In diesem Zusammenhang ergaben sich Erkenntisse, wonach mehrere Personen kurz nach em Geschehen den Tatort fluchtartig mit zwei Fahrzeugen verlassen haben. Hierbei handelt es sich um einen grauen Pkw der Marke Skoda Octavia und einen weißen Mercedes GLE. Beide Fahrzeuge waren mit französischen Kennzeichen versehen.

Die Mordkommission der Fürther Kriminalpolizei bittet Personen, welche die beschriebenen Fahrzeuge vor oder nach dem Tatgeschehen wahrgenommen haben, sich dringend mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen. Sollten Sie Hinweise auf den Aufenthaltsort der beschriebenen Fahrzeuge geben können, wenden Sie sich bitte an den Polizinotruf 110. Sprechen Sie die Fahrzeuginsassen nicht an, sie könnten bewaffnet sein.

Die Hafenstraße war im Bereich des Tatorts bis circa 20:30 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Tatgeschehens führt die Fürther Kriminalpolizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth.



Erstellt durch: Michael Petzold