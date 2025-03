BAYREUTH. Im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag stahlen Unbekannte bei einem Einbruch Münzen im fünfstelligen Wert. Die Kripo Bayreuth ermittelt und sucht Zeugen.

Die Bewohner erlebten eine böse Überraschung als sie am Samstag in ihr Reihenhaus in der Joachimsthaler Straße zurückkamen. Unbekannte waren in das Anwesen eingebrochen und hatten im Inneren alles durchwühlt. Sie konnten Münzen im niedrigen fünfstelligen Wert erbeuten. Der verursachte Schaden beträgt etwa 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Spuren gesichert und bittet um sachdienliche Hinweise.

Wer in der Zeit von Donnerstag bis Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Bayreuth in der Joachimsthaler Straße und der näheren Umgebung bemerkt hat, wird gebeten, sich unter Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.