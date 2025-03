BAD STAFFELSTEIN, LKR. LICHTENFELS. Wie am Freitag bekannt wurde, übergab eine Seniorin aus dem Landkreis Lichtenfels Gold und Schmuck an einen unbekannten Abholer. Die Kripo in Coburg bittet um Zeugenhinweise.

Die 82-Jährige erhielt am Donnerstag einen Anruf von einem falschen Polizeibeamten. Es wurde behauptet, dass ein Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Nun müsste er eine Kaution bezahlen um einer Haftstrafe zu entgehen. Die Dame übergab daraufhin gegen Mittag Gold und Schmuck in einem fünfstelligen Wert an einen unbekannten Abholer. Eine genauere Beschreibung der unbekannten männlichen Person kann die Geschädigte leider nicht angeben.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Wer hat am Donnerstag zwischen 10 Uhr und 14 Uhr verdächtigte Wahrnehmungen in Bad Staffelstein, in der Bahnhofstraße, insbesondere auf Höhe des Anwesens 82, gemacht?

Wer hat möglicherweise die Übergabe beobachtet?

Wer kann Angaben zum unbekannten Abholer machen?

Hinweise nimmt die Kripo in Coburg unter Tel.-Nr. 09561/645-0 entgegen.