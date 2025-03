BAYREUTH. Bislang unbekannte Täter besprühen in der letzten Zeit zwei Buswartehäuschen, ein Verkehrsschild und eine Garage im Stadtteil Roter Hügel. Es wurden sowohl Schmierereien aus dem rechten, als auch aus dem linken Spektrum angebracht.

An der Bushaltestelle „Richthofenhöhe“ in der Preuschwitzer Straße waren Hakenkreuze und ein Graffiti aus dem linken Spektrum angebracht. Weitere Schmierereien die dem rechten Lager zuzuordnen sind, befanden sich noch auf einer Garage in der Naabstraße sowie einem Verkehrsschild und einer weiteren Bushaltestelle in der Rheinstraße.

Es wird vermutet, dass die Hakenkreuze in der Preuschwitzer Straße von Donnerstag auf Freitag gesprüht wurden. Ob die anderen Schmierereien auch in diesem Zeitraum angebracht wurden ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Unter Umständen sind sie auch schon etwas älter und wurden noch nicht gemeldet.

Die genaue Schadenshöhe lässt sich noch nicht beziffern.

Die Kripo in Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 0921/506-0.