GUNZENHAUSEN. (297) Am Samstagabend (22.03.2025) geriet aus noch nicht geklärter Ursache ein Imbisshaus in Gunzenhausen (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) in Brand. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.



Gegen 20:45 Uhr teilten Passanten mit, dass Feuer und starke Rauchentwicklung aus einem Imbiss in der Industriestraße wahrzunehmen sei. Den alarmierten Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, das Feuer zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern.

Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort.

Die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Brandgeschehens werden von der Ansbacher Kriminalpolizei geführt.

Erstellt durch: Michael Petzold