NÜRNBERG. (296) Am Freitagnachmittag (21.03.2025) geriet aus noch nicht geklärter Ursache das Dach eines Autohauses im Nürnberger Stadtteil Eibach in Brand. Eine Person erlitt leichte Verletzungen.



Gegen 15:30 Uhr geriet aus noch nicht geklärter Ursache das Dach eines Autohauses in der Neuburger Straße in Nürnberg in Brand. Den alarmierten Einsatzkräften der Nürnberger Berufsfeuerwehr gelang es schnell (gegen 16:00 Uhr) das Feuer zu löschen.

Ein Mitarbeiter versuchte bis zum Eintreffen der Feuerwehr den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Hierbei zog sich der Mann sich eine leichte Rauchgasintoxikation zu, welche vor Ort medizinisch versorgt werden konnte. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Brandgeschehens aufgenommen.

Erstellt durch: Michael Petzold