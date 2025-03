NÜRNBERG. (295) Wie mit Meldung 292 berichtet, ereignete sich am Freitagabend (21.03.2025) ein Brand in einem Hochhaus in Nürnberg. Ein 67-jähriger Mann verstarb nun an den Folgen der Verletzungen.



Gegen 23:00 Uhr teilten Anwohner eines 22-stöckigen Hochhauses in der Norikerstraße mit, dass Feuer im 6. Obergeschoß des Anwesens ausgebrochen war.Die alarmierten Einsatzkräfte der Nürnberger Berufsfeuerwehr kamen mit einem Großaufgebot vor Ort und konnten das lokalisierte Feuer in einer Wohnung löschen. Ebenso gelang es, das Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäudeteile verhindern.

Im Verlauf des Einsatzgeschehens fanden die Rettungskräfte den 67-jährigen Bewohner der Brandwohnung in dem Anwesen auf und bargen ihn. Nach erfolgreich durchgeführten Reanimationsmaßnahmen konnte der Mann in ein Krankenhaus gefahren und dort medizinisch versorgt werden. Der 67-Jährige verstarb letztendlich am Samstagabend (22.03.2025) an den Folgen der schweren Verletzungen.

Weitere elf Personen erlitten Verletzungen, welche vor Ort medizinsch versorgt werden konnten.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei führt weiterhin die Ermittlungen zur Klärung des Brandgeschehens.



Erstellt durch: Michael Petzold