0524 – Polizei nimmt Frau nach Angriff fest

Hochzoll – Am Freitag (21.03.2025) griff eine 57-Jährige den Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes an, als deren Wohnung geräumt werden sollte. Die Frau wurde festgenommen.

Gegen 09.00 Uhr sollte eine Wohnung in der Nebelhornstraße zwangsgeräumt werden. Da die Wohnungstüre nicht geöffnet wurde, zog die Gerichtsvollzieherin einen Schlüsseldienst hinzu. Als dessen Mitarbeiter das Schloss demontierte, öffnete die 57-jährige Bewohnerin die Türe und griff den Mitarbeiter unvermittelt mit einem Messer an. Der Mann wurde dabei leicht verletzt, wobei dessen Jacke offenbar eine Schnittverletzung verhinderte. Anschließend zog sich die 57-Jährige wieder in deren Wohnung zurück. Die Polizei wurde alarmiert und war umgehend mit zahlreichen Streifen vor Ort. Schließlich nahm ein Sondereinsatzkommando die Frau in deren Wohnung widerstandslos fest. Da sich die 57-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.

Gegen die Frau wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

0525 – Festnahme nach Körperverletzung

Innenstadt – Am Samstag (22.03.2025) griffen mehrere Personen zwei Männer an und verletzten diese. Die Polizei nahm zwei Männer fest.

Gegen 0.45 Uhr waren zwei 26- bzw. 28-jährige Männer mit weiteren Begleitern in der Maximilianstraße unterwegs. Dort wurden sie von einer Gruppe mehrerer Männer angesprochen und sexuell beleidigt. Es entwickelte sich ein Streit. Die Gruppe ging daraufhin auf den 28-Jährigen los und schlug ihn, weshalb er schließlich zu Boden ging. Der 26-Jährige griff ein und wurde schließlich auch geschlagen. Die Gruppe trat dabei auf die beiden Männer ein, u.a. im Oberkörper- und Kopfbereich. Anschließend flüchtete die zunächst Unbekannten. Die Polizei wurde alarmiert und leitete umgehend eine Fahndung ein. Dabei nahmen die Beamten zwei Männer im Alter von 22 bzw. 23 Jahren fest. Diese waren mit jeweils über 1,2 Promille deutlich alkoholisiert.

Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden Männer sowie die bislang noch unbekannten Beteiligten wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung. Die beiden 26- und 28-Jährigen wurden im Kopf- und Oberkörperbereich verletzt und im Klinikum stationär behandelt.

0526 – Beamte stoppen Alkoholfahrten

Antonsviertel – Am heutigen Sonntag (230.03.2025) war ein 18-Jähriger betrunken mit einem E-Scooter unterwegs. Die Polizei stoppte die Fahrt.

Gegen 03.00 Uhr fuhr der 18-Jährige mit einem E-Scooter in der Ulrich-Hofmaier-Straße. Eine Polizeistreife fiel der Mann auf und hielt ihn zu einer Verkehrskontrolle an. Dabei fiel den Beamten eine erhebliche Alkoholisierung auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille. Die Fahrt war somit beendet und der Mann musste die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten. Zudem beschlagnahmten die Polizeibeamten den Führerschein des Mannes.

Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Innenstadt – Am heutigen Sonntag (23.03.2025) war eine 40-Jährige alkoholisiert mit ihrem Auto unterwegs. Die Polizei kontrollierte die Frau.

Gegen 02.30 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Pkw auf, welcher in der Rosenaustraße fuhr. Die Beamten hielten das Fahrzeug an und führten eine Verkehrskontrolle durch. Bei der Fahrerin handelte es sich um eine 40-Jährige. Bei ihr stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa einem Promille. Die Frau musste die Beamten zu Dienststelle begleiten. Dort wurde ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt, welcher den ersten Test bestätigte. Die Frau entging also nur knapp einem Strafverfahren.

Die 40-Jährige muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige, 500 Euro Geldbuße und mindestens einem Monat Fahrverbot rechnen.

0527 – Ladendieb kehrt zurück

Hochzoll – Am Freitag (21.03.2025) entwendete ein 15-Jähriger gleich zweimal Waren aus einem Drogeriemarkt.

Gegen 08.30 Uhr betrat der 15-Jährige eine Drogerie in der Hochzoller Straße. Dort entwendete er Kopfhörer und verließ den Laden. Erst im Nachgang bemerkte das Personal den Diebstahl. Nur wenige Stunden später betrat der 15-Jährige erneut den Laden und wurde durch die Mitarbeiter erkannt. Als der 15-Jährige zur Rede gestellt wurde, fanden die Mitarbeiter in seiner Tasche nochmals Waren, welche der Jugendliche erneut eingesteckt hatte und offenbar entwenden wollte. Die Polizei wurde alarmiert. Die Kopfhörer wurden anschließend bei einem 14-jährigen Begleiter des 15-Jährigen aufgefunden. Die Waren hatte einen Gesamtwert von ca. 70 Euro.

Der 15-Jährige musste schließlich die Beamten zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung begleiten. Gegen ihn wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt. Auch sein 14-jähriger Begleiter muss mit Konsequenzen rechnen.

0528 – Grippe führt zu Unfall

Bärenkeller – Am Samstag (22.03.2025) wurde einem 47-Jährigen dessen Grippe zum Verhängnis. Er verursachte einen Unfall und wurde dabei verletzt.

Gegen 15.30 Uhr war der 47-Jährige mit seinem Opel auf dem Holzweg unterwegs. Dabei musste der Mann unvermittelt husten und nießen. Hierbei verlor er offenbar kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen einen vorausfahrenden Toyota. Anschließend stieß der Opel gegen eine Straßenlaterne. Bei dem Unfall wurde der 47-Jährige leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der 71-jährige Toyota-Fahrer blieb unverletzt.

Die Straßenlaterne war so stark beschädigt, dass sie durch die Feuerwehr sicherheitshalber abgeflext werden musste. Insgesamt wird der Schaden derzeit auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

0529 – Polizei stoppt mutmaßliches Rennen

Innenstadt – Am heutigen Sonntag (23.03.2025) beobachtete eine Polizeistreife ein mutmaßliches Kraftfahrzeugrennen und hielt die Beteiligten an.

Gegen 0.30 Uhr standen drei Fahrzeuge an einer Ampel in der Schaezlerstraße. Auf Grund deren auffälligen Verhaltens an der roten Ampel wurden Polizeibeamte auf die Situation aufmerksam. Als die Ampel auf Grün umschaltete, beschleunigten alle drei Fahrzeuge stark und fuhren mit hoher Geschwindigkeit los. Die Polizeistreife stoppte alle drei Fahrzeuge auf Höhe am Alten Einlass. Bei den Fahrern handelte es sich um Männer im Alter zwischen 23 und 29 Jahren.

Gegen die drei Männer wird nun wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt.

0530 – Tram beschädigt: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Haunstetten – Am Freitag (21.03.2025) beschädigte ein 39-Jähriger eine Straßenbahn und zwang den Fahrer zum Anhalten. Die Polizei nahm den Mann schließlich fest.

Gegen 12.30 Uhr verpasste ein 39-Jährige offenbar die Straßenbahn. Er betrat daraufhin die Schienen und zwang damit die fahrende Tram zum Anhalten. Zudem trat er gegen die Tram und beschädigte den Scheibenwischer. Die Polizei wurde alarmiert. Als der 39-Jährige die Polizeistreife sah, flüchtete er. Aber auch die Beamten sorgten dafür, dass der Mann anhalten musste: Sie holten den 39-Jährigen ein und nahmen ihn fest. Hierbei beleidigte der Mann die Beamten.

Gegen den 39-Jährigen wird nun wegen Nötigung, Sachbeschädigung und Beleidigung ermittelt.