MARKTOBERDORF. Am Samstag kam es gegen 23:15 Uhr zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Schwabenstraße. Ein 47-jähriger Wohnungseigentümer wurde von seinem Rauchwarnmelder geweckt. Als er zusätzlich Geruch von verbranntem Plastik wahrnahm und seine Küche betreten wollte, war diese bereits in schwarzem Rauch gehüllt. Er wählte sofort den Notruf und verließ mit seinem Sohn die Wohnung. Durch die Feuerwehr und die Polizei konnten alle Hausbewohner geweckt und unverletzt aus dem Haus gebracht werden. Die Feuerwehr konnte die brennende Spülmaschine schnell löschen und das Gebäude anschließend belüften, so dass die Bewohner nach ca. einer Stunde in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, der Schaden beläuft sich auf ca. 40.000€. (PI Marktoberdorf)

