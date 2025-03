GRABENSTÄTT, LKR. TRAUNSTEIN. Am Freitag, 21. März 2025, kam es auf der Staatsstraße 2095 bei Erlstätt zur Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Eine Frau kam dabei ums Leben, eine weitere Person wurde leicht verletzt in ein Klinikum eingeliefert. Die Polizeiinspektion Traunstein führt, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, die Untersuchungen zum genauen Unfallhergang.

Am Freitagnachmittag (21. März 2025), um kurz vor 16.00 Uhr, befuhr eine 83-jährige Traunsteinerin mit ihrem Pkw die Kreisstraße TS2 von Wolkersdorf kommend in Richtung Staatsstraße 2095. An der Einmündung in die St2095 wollte sie nach links in Richtung Traunstein abbiegen. Hierbei übersah die Pkw-Fahrerin eine von links kommende 43-jährige Motorradfahrerin aus Traunstein. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Die Motorradfahrerin wurde schwerverletzt durch den Notarzt eines Rettungshubschraubers erstversorgt und in ein Klinikum transportiert. Hier erlag sie wenig später ihren schweren Verletzungen.

Die Pkw- Lenkerin wurde leicht verletzt in ein Klinikum transportiert.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Die Polizeiinspektion Traunstein übernahm, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, die Ermittlungen zur Unfallursache. Hierfür wurde unter anderem ein Gutachter beauftragt.

Der Rettungsdienst war mit dem Hubschrauber Christoph 14 und mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte durch 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren Erlstätt, Wolkersdorf und Chieming.

Für die Arbeiten an der Unfallörtlichkeit war die Staatsstraße zwei Stunden komplett gesperrt.