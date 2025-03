Frontalzusammenstoß mit drei beteiligten PKW

WILDPOLDSRIED. Am Freitagnachmittag, um kurz nach 16 Uhr, ereignete sich auf der B12 auf Höhe Wildpoldsried ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Der 44-jährige Unfallverursacher war mit seinem PKW in Richtung Kempten unterwegs. Hierbei kam er aus aktuell noch ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort seitlich mit dem PKW eines entgegenkommenden 53-Jährigen. Mit dem nächsten entgegenkommenden PKW eines 35-Jährigen kollidierte der Unfallverursacher dann frontal. Der Unfallverursacher sowie seine 59-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt in ein Klinikum eingeliefert. Der 35-Jährige wurde durch den Zusammenstoß in seinem PKW eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er und sein 62-jähriger Beifahrer wurden lebensbedrohlich verletzt in eine Unfallklinik geflogen. Durch die Staatsanwaltschaft wurde die Hinzuziehung eines Unfallsachverständigen angeordnet. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 40.000,- Euro. Für die Unfallaufnahme war die B12 zwischen den Anschlussstellen Kempten und Wildpoldsried für ca. fünf Stunden voll gesperrt. Es befanden sich die Feuerwehren Wildpoldsried, Kempten und Hochgreut im Einsatz. Ebenso mehrere Rettungswägen, Notärzte sowie zwei Rettungshubschrauber. Die Polizei war mit mehreren Streifen der Verkehrspolizei Kempten sowie der Polizeiinspektion Marktoberdorf vor Ort. Ein Polizeihubschrauber befand sich ebenfalls im Einsatz. (VPI Kempten)

