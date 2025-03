VILSBIBURG, LKR. LANDSHUT.

Am heutigen Nachmittag, gegen 15 Uhr, bemerkten Passanten Rauch, der aus der Asyl-Unterkunft in der Fraunhoferstraße in Vilsbiburg aufstieg und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Als die Rettungskräfte eintrafen brannte das Gebäude, in dem derzeit 57 Flüchtlinge untergebracht sind, im hinteren Teil über beide Stockwerke.

Die zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Gebäude befindlichen 24 Personen hatten sich glücklicherweise bereits in Sicherheit gebracht. Alle anderen Bewohner waren zum Unglückzeitpunkt nicht zuhause. Die Feuerwehr war mit starken Kräften vor Ort und konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

Nach ersten Feststellungen war der Brand in einem Zimmer im Erdgeschoss ausgebrochen und hatte dann schnell auf die benachbarten Zimmer und die obere Etage übergegriffen. Die Polizei Vilsbiburg hat mit der Kriminalpolizei Landshut die Ermittlungen aufgenommen und erste Zeugen vernommen Zur Brandursache sind derzeit noch keine Angaben möglich. Die Brandermittler der Kriminalpolizei müssen das Gebäude erst besichtigen. Die Brandstelle wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft Landshut sichergestellt und ist abgesperrt.

Die Asylbewerber wurden vom Landratsamt Landshut in andere Unterkünfte in der Umgebung gebracht.

Vor Ort waren neben den Kräften der Polizei Vilsbiburg und des Kriminaldauerdienstes Landshut, das BRK, der Malteser Hilfsdienst, das THW und die Feuerwehr Vilsbiburg unterstützt von den Kameraden aus Geisenhausen, Ahrain, Seyboldsdorf, Diemannskirchen, Gaindorf, Bergham, Haarbach, und Landshut-Land. Landrat Peter Dreier hat sich vor Ort über das Ausmaß der Schäden informiert

Medienkontakt: Josef Bichlmeier, EPHK, Polizeiinspektion Vilsbiburg, 08741/9627-0