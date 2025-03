ESCHENBACH IN DER OBERPFALZ, LKR. NEUSTADT AN DER WALDNAAB. In einem leerstehenden landwirtschaftlichen Anwesen ist am Donnerstagabend ein Brand ausgebrochen. Das Feuer konnte rechtzeitig gelöscht werden. In Tatortnähe wurden drei Jugendliche aufgegriffen. Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. ermittelt.

Am Donnerstagabend, 20.03.25, gegen 18 Uhr brach im Keller eines leerstehenden Anwesens in Eschenbach in der Oberpfalz ein Feuer aus. 3 Jugendliche, im Alter zwischen 12 und 15 Jahren, sollen dort einen Heuballen angezündet haben.

Ein Verwandter des Hofbesitzers konnte das Feuer rechtzeitig löschen und verständigte die Polizei. Die Feuerwehr musste noch weitere Glutnester löschen und die Räume entrauchen.

Die drei Beschuldigten konnten im Rahmen der Fahndung auf einem Feldweg in der Nähe der Brandörtlichkeit festgenommen werden. An einem Schuppen war außerdem mit weißer Farbe ein Hakenkreuz aufgesprüht. Die Jugendlichen gaben gegenüber den Beamten an, den Heuballen mit einem Deo angezündet zu haben. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wurden die Jugendlichen ihren Eltern übergeben.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. ermittelt.