GRABENSTÄTT, LKR. TRAUNSTEIN. Einen Sachschaden im fünfstelligen Bereich verursachte ein Brand am Freitagmorgen, 21. März 2025, in Grabenstätt. Das Feuer, das mutmaßlich in einer Lagerhalle ausgebrochen war, beschädigte mehrere Fahrzeuge erheblich und griff anschließend auf das Gebäude über. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizei Traunstein geführt.

Am frühen Freitagmorgen (21. März 2025), um kurz nach 5.00 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle in Traunstein die Mitteilung über einen Brand einer Lagerhalle in Grabenstätt ein. Als die sofort alarmierten umliegenden Feuerwehren auf dem Firmengelände eintrafen, stand das Gebäude bereits in Flammen. Wie die ersten Untersuchungen vor Ort ergaben, gerieten nach derzeitigem Kenntnisstand zwei Kraftfahrzeuge, welche sich in der Halle befanden, in Vollbrand. Die Flammen griffen anschließend auf das Gebäude über.

Den Einsatzkräften der Feuerwehren gelang es, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen und die Flammen vollständig abzulöschen. Die beiden Fahrzeuge wurden durch das Feuer vollständig zerstört und das Lagerhallengebäude erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Verletzt wurde durch den Brand glücklicherweise niemand.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch Beamte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Traunstein. Noch am Brandort übernahm der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kriminalpolizei die Untersuchungen zur Brandursache. Fortgeführt werden diese von den Brandfahndern der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein. Angaben zur Brandursache können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Untersuchungen hierzu dauern an.