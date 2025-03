DÖRFLES-ESBACH, LKR. COBURG. Am Donnerstag stahlen Einbrecher Bargeld und Schmuck aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Dörfles-Esbach. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht Zeugen.

Während der Abwesenheit der Bewohner verschafften sich die Täter am Donnerstag zwischen 8.30 Uhr und 18 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Neustadter Straße. Sie stahlen Bargeld und Schmuck im Gesamtwert einer niedrigen vierstelligen Eurosumme und flüchteten unerkannt. Der Sachschaden beträgt rund 100 Euro.

Wer am Donnerstag verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in Dörfles-Esbach, insbesondere im Bereich der Neustadter Straße, bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kriminalpolizei Coburg zu melden.