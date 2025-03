MÜHLDORF AM INN. Die Vergangenheit zeigt, dass es auch im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd zu einer hohen Anzahl an betrügerischen Anrufen kam. In vielen Fällen erbeuteten die Betrüger Bargeld, Schmuck- oder andere Wertgegenstände in hohem Wert. Mit der kostenfreien Kabarettvorstellung „Ned mit mir!“ möchte Tom Bauer in Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Berufsbildungswerk Mühldorf am Inn e. V. unter anderem auf die perfiden Betrugsmaschen aufmerksam machen und eindringlich warnen.

Immer wieder werden unsere Bürgerinnen und Bürger Opfer von sogenannten Schockanrufen bzw. Anrufen von falschen Polizeibeamten. Insbesondere ältere Menschen übergeben dabei liebgewonnene Schmuckgegenstände oder erspartes Vermögen in Form von Bargeld an die Betrüger. Erst im Nachhinein erfährt die Polizei durch die Geschädigten oder deren Vertrauensperson von der perfiden Tat.

In Zusammenarbeit mit dem Kreisbildungswerk Mühldorf e. V., dem Polizeipräsidium Oberbayern Süd und dem Kabarettisten Tom Bauer werden alle Interessierten zum Präventionskabarett „Ned mit mir!“ im Haberkasten in Mühldorf am Inn eingeladen. Unter dem Motto „Lassen Sie sich nicht täuschen und lachen Sie dem Betrug ins Gesicht!“ machen Kabarettist Tom Bauer und die Kriminalpolizeiliche Fachberaterin Elisabeth Fritzsch von der Kriminalpolizeistation Miesbach in einem Programm voller Musik, Humor und Informationen auf Gefahren wie Enkeltrick, Schockanrufe sowie Eigentumskriminalität aufmerksam.

Die Vorführung findet am Dienstag, den 25. März 2025, um 14.30 Uhr im Haberkasten, in Mühldorf am Inn statt. Einlass der eintrittsfreien Veranstaltung ist bereits um 13.30 Uhr.

Die Verantwortlichen freuen sich auf einen humorvollen und vor allem informatorischen Nachmittag sowie auf ein zahlreiches Erscheinen der Bürgerinnen und Bürger.

Darüber hinaus kann die Veranstaltung zu weiteren Terminen besucht werden: