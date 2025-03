MEMMINGEN. Am 06.03.2025 gelang die Festnahme von zwei 40- und 50-jährigen Ladendieben in einem Drogeriemarkt in der Fraunhoferstraße in Memmingen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen erließ die zuständige Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Memmingen wurde am Folgetag Haftbefehl gegen die beiden Beschuldigten erlassen, welche anschließend in unterschiedliche bayerische Justizvollzugsanstalten gebracht wurden. Überdies konnte mutmaßliches Diebesgut im Wert von knapp 60.000 Euro sichergestellt werden.

Kurz nach 13:00 Uhr am 06.03.2025 bemerkten zwei aufmerksame Ladendetektive die beiden Beschuldigten, wie sich diese verdächtig in einem Drogeriemarkt verhielten und Fotozubehör und Kosmetikartikel im Wert von mehreren hundert Euro in ihren Jackentaschen verstauten. Teile des Diebesgutes versteckte das Diebespaar im Laden, um dieses mutmaßlich zu einem späteren Zeitpunkt abzuholen. Nach Verlassen des Kassenbereiches wurden die beiden Georgier durch die Ladendetektive angesprochen und die Polizeiinspektion Memmingen über den Sachverhalt unterrichtet. Durch die rasch durchgeführten Ermittlungen der Polizeiinspektion Memmingen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass die Beschuldigten verdächtigt waren, eine Vielzahl an gleichgelagerten Fällen im ganzen Bundesgebiet begangen zu haben, weshalb noch am gleichen Tag das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen die weiterführenden Ermittlungen übernahm.

Die Ermittler der Kripo Memmingen nahmen die beiden 40- und 50-jährigen Tatverdächtigen schließlich vorläufig fest und führten sie auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen beim Amtsgericht Memmingen vor. Zudem konnte das mutmaßliche Fluchtfahrzeug der Beschuldigten auf dem Parkplatz vor dem Drogeriemarkt aufgefunden und sichergestellt werden. Nach Erlass der Haftbefehle durch die zuständige Ermittlungsrichterin wurden die beiden Festgenommen in Haftanstalten eingeliefert.

Durch die weiterführenden Ermittlungen der KPI Memmingen konnten zwei Lagerhallen im baden-württembergischen Villingen-Schwenningen ausfindig gemacht werden, welche die Beschuldigten angemietet hatten. Aufgrund eines durch die Staatsanwaltschaft Memmingen erwirkten richterlichen Beschlusses des Amtsgerichtes Memmingen wurden diese Lagerhallen durch Beamte des Polizeireviers Schwenningen durchsucht und hierbei große Mengen an mutmaßlichem Diebesgut aufgefunden. Hierbei handelte es sich vorwiegend um hochwertige Kosmetikartikel, Fotozubehör, aber auch Werkzeuge und Bekleidung. Der Gesamtwert des aufgefundenen Diebesgutes beläuft sich auf knapp 60.000 Euro.

Durch die KPI Memmingen werden die Ermittlungen gegen die Beschuldigten und etwaige weitere Bandenmitglieder unter Sachleitung mit der Staatsanwaltschaft Memmingen weitergeführt. (KPI Memmingen)