ROSENHEIM. Am Mittwochnachmittag, 19. März 2025, kam es innerhalb kürzester Zeit zu gleich mehreren Raubüberfällen in Rosenheim, begangen durch mutmaßlich denselben Täter. Zuerst wurde ein Lottogeschäft am Salinplatz von einem zunächst unbekannten Täter, der mit einem Messer bewaffnet war, überfallen. Der Täter konnte hier unerkannt und ohne Beute flüchten. Nur wenig später überfiel derselbe Täter eine Bäckerei im Stadtcenter. Hier konnte der, wieder mit Messer bewaffnete, Täter schließlich einen Geldbetrag im niedrigen dreistelligen Bereich erbeuten und flüchten. Bei den Überfällen wurde, nach derzeitigem Kenntnisstand, niemand verletzt. Der Polizei gelang die Festnahme eines dringend tatverdächtigen 25 Jahre alten Mannes. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise.

Am Mittwochnachmittag (19. März 2025), gegen 15.50 Uhr, hatte ein zunächst unbekannter männlicher Täter einen Lotto-Zeitschriftenladen in der Bahnhofstraße, am Salinplatz, in Rosenheim betreten, eine Angestellte mit einem Messer bedroht und Geld gefordert. Der Täter flüchtete nach kurzer Zeit unerkannt und ohne Beute in Richtung Bahnhof. Die Angestellte trug, nach derzeitig vorliegendem Kenntnisstand, glücklicherweise keine Verletzungen davon.

Unmittelbar nach Verständigung der Polizei wurde eine Großfahndung unter Einsatzleitung der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Rosenheim eingeleitet, an der sich zahlreiche Streifenwagenbesatzungen der umliegenden Dienststellen der Landes- und Bundespolizei beteiligten. Die intensiven Fahndungsmaßnahmen blieben zunächst jedoch ohne Erfolg.

Gegen 17.25 Uhr überfiel mutmaßlich derselbe Täter, wieder mit Messer bewaffnet, eine Bäckerei im Stadtcenter in der Brixstraße in Rosenheim. Hier erbeutete der Täter einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag und flüchtete in Richtung eines nahegelegenen Parkhauses. Auch hier trug die Angestellte, nach bisherigen Erkenntnissen, keine Verletzungen davon.

Die fortgeführten intensiven Fahndungsmaßnahmen der Polizei zeigten schnell Erfolg; die Polizei nahm einen dringend tatverdächtigen 25-Jährigen vorläufig fest.

Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahmen vor Ort die Ermittlungen, welche nun vom Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizei Rosenheim fortgeführt werden.

Der 25-jährige Tatverdächtige hat sich nach der Tat im Stadtcenter umgezogen bzw. seine Hose gewechselt. Dies dürfte im Umfeld des Tatorts gewesen sein.

Insbesondere hierbei bitten die Ermittler der Kriminalpolizei um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer kann Auskunft zum Verbleib der Kleidung, insbesondere der Hose geben oder hat den Täter beim Umziehen der Hose gesehen?

Wer hat im Zusammenhang mit den Überfällen am Mittwochnachmittag (19. März 2025) verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer hat im Vorfeld im Bereich der Tatorte verdächtige Personen wahrgenommen oder sonstige Auffälligkeiten beobachtet?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung der Tat beitragen können?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer 08031/200-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die sachleitende Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, stellte am heutigen Tag Haftantrag gegen den 25-jährigen Deutsch-Österreicher. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen diesen und er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.