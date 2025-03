REGENSBURG. Nach einem Sexualdelikt in Regensburg am 2. Januar 2025 wurden zunächst zwei Männer festgenommen. Doch neue Ermittlungen zeigen, dass die gesicherten Spuren nicht von den Tatverdächtigen stammen. Die Kriminalpolizei Regensburg geht nun von zwei unbekannten Tätern aus und bittet um Hinweise.

Am 2. Januar 2025 gegen 02:30 Uhr wurde eine 43-jährige Frau Opfer eines Sexualdelikts in der Weingasse. Zwei Männer sprachen sie an, hielten sie fest und versuchten, sie zu vergewaltigen. Durch ihre vehemente Gegenwehr flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Regensburger Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, jedoch wurden die mutmaßlichen Täter, die zuvor festgenommen wurden, aufgrund neuerer Erkenntnisse entlastet. Nach Auswertung der gesicherten Spuren konnte mittlerweile festgestellt werden, dass die tatrelevanten Spuren nicht von den ursprünglich festgenommenen Tatverdächtigen stammten. Daher wurden die Haftbefehle gegen die beiden Männer aufgehoben, und es muss nun von zwei bislang unbekannten Tätern ausgegangen werden.

Täterbeschreibung: Die beiden gesuchten Männer werden wie folgt beschrieben:

Alter : 20-25 Jahre

: 20-25 Jahre Herkunft : nordafrikanisches Aussehen

: nordafrikanisches Aussehen Sonstiges: Die Männer hielten sich wenige Minuten vor der Tat (gegen 02:00 Uhr) im Bereich der Roten-Hahnen-Gasse auf.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg bearbeitet diesen Fall und bittet nun um Hinweise zu den beiden unbekannten Tätern oder zu verdächtigen Beobachtungen im Bereich der Roten-Hahnen-Gasse und Weingasse in der fraglichen Nacht. Möglicherweise haben Zeugen etwas gesehen oder gehört, das zur Identifizierung der Täter beitragen könnte. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Jede Beobachtung kann von Bedeutung sein!