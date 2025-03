REGENSBURG. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (18.03.2025 - 19.03.2025) wurde in ein Juweliergeschäft in der Regensburger Innenstadt eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter entwendeten hochkarätigen Schmuck im Wert von mehreren hunderttausend Euro. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Mittwochmorgen gegen 09:45 Uhr wurde der Einbruch entdeckt und die Polizei verständigt. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäude ein und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrags. Die mutmaßlichen Einbrecher hatten es auf hochwertigen Schmuck abgesehen, welcher entwendet wurde. Der Entwendungsschaden beträgt laut erster Schätzung der Geschäftsführung mehrere einhunderttausend Euro.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Regensburg führten vor Ort Spurensicherungsmaßnahmen durch und führen die weiteren Ermittlungen im Fall. Auch Tatzusammenhänge mit ähnlichen Einbrüchen werden geprüft. Eine Anwohnerbefragung im Tatortumfeld ergab bislang keine Hinweise.

Zeugen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Fröhliche-Türken-Straße bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizei Regensburg zu melden. Jeder Hinweis kann für die Ermittlungen von Bedeutung sein.