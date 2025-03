0509 – Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Die Pressemitteilung Nr. 0473 berichtigen wir wie folgt:

Innenstadt - Am Mittwoch (12.03.2025) beschädigte ein 45-jähriger Radfahrer den Außenspiegel eines Porsche in der Hermann-Kluftinger-Straße. Anschließend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Gegen 19.30 Uhr fuhr der 45-Jährige offenbar mit seinem Rennrad am Porsche des 53-Jährigen vorbei und beschädigte den linken Außenspiegel […]

Berichtigung:

Bei der Berichterstattung wurden die beiden Straßen vertauscht. Der 45-jährige Radfahrer touchierte den Außenspiegel des Porsche in der Böheimstraße. Der 53-jährige Porschefahrer folgte dem Radfahrer und stellte diesen in der Hermann-Kluftinger-Straße. Dort kam es zur körperlichen Auseinandersetzung sowie zu Beleidigungen. Der 53-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der genaue Schaden am Porsche wird noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen den 45-Jährigen sowie wegen Beleidigung gegen den 53-Jährigen.

Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

0510 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Lechhausen – Am gestrigen Mittwoch (19.03.2025) fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 07.15 Uhr und 16.00 Uhr gegen die linke hintere Seite eines weißen Skoda Octavias in der Südtiroler Straße (20er Hausnummern). Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dem Schadensbild nach handelt es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug offenbar um einen Anhänger. An dem Skoda entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0511 – Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Lechhausen – Am Mittwochmorgen (19.03.2025) fuhr ein 36-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen in der Blücherstraße.

Gegen 09.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da er während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzte. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten zudem drogentypisches Verhalten bei dem 36-Jährigen fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes, stellten den Autoschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz und die Straßenverkehrsordnung gegen den 36-jährigen Mann.

0512 – Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Haunstetten – In der Nacht auf den heutigen Donnerstag (20.03.2025) fuhr ein 48-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Haunstetter Straße.

Gegen 03.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes, stellten dessen Autoschlüssel und Führerschein sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 48-jährigen Mann.

0513 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht – Personen verletzt

Antonsviertel – Am gestrigen Mittwoch (19.03.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Gegen 09.00 Uhr fuhr die 49-jährige Busfahrerin die Schertlinstraße in Richtung Westen. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer bog vor dem Bus von der Windprechtstraße nach rechts in die Schertlinstraße ein. Um einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge zu verhindern, musste die 49-Jährige den Bus stark abbremsen. Bei dem Unfall wurden zwei Fahrgäste in dem Bus leicht verletzt. Der Unbekannte fuhr weiter. Nach aktuellen Erkenntnissen handelte es sich bei dem unbekannten Fahrzeug offenbar um einen roten Kleintransporter.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahrlässiger Körperverletzung sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem Unbekannten geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

0514 – Ladendieb leistet Widerstand

Innenstadt – Am gestrigen Donnerstag (19.03.2025) entwendete ein 16-Jähriger Lebensmittel aus einem Supermarkt am Königsplatz.

Gegen 17.00 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Supermarktes den 16-Jährigen, wie er Lebensmittel aus dem Regal nahm. Der 16-Jährige verließ den Supermarkt ohne die Ware zu bezahlen. Der Warenwert lag im niedrigen zweistelligen Bereich. Der Mitarbeiter stoppte den 16-Jährigen und verständigte die Polizei.

Bei den polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der 16-Jährige äußerst aggressiv und leistete Widerstand gegen die Polizeibeamten. Zudem beleidigte er die Polizeistreife. Da sich der 16-Jährige nicht beruhigen ließ, brachten die Beamten den Mann auf die Polizeidienststelle. Auch hierbei schlug, bedrohte und beleidigte der 16-Jährige die Einsatzkräfte. Ein Beamter wurde leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Ladendiebstahls, Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung gegen den 16-Jährigen.

0515 – Polizei ermittelt nach versuchtem Raub

Innenstadt – Am Donnerstagmittag (19.03.2025) kam es zu einem versuchten Raub durch einen bislang unbekannten Täter in einer Straßenbahn der Linie 2 am Rathausplatz.

Gegen 13.00 Uhr entriss der Unbekannte einem 16-Jährigen beim Vorbeigehen dessen Smartphone. Der 16-Jährige forderte daraufhin den Unbekannten auf dieses zurückzugeben. Im weiteren Verlauf entstand eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den Beiden, wobei der unbekannte Täter den 16-Jährigen schlug und verbal bedrohte. Der Unbekannte warf das Smartphone auf den Boden und flüchtete in Richtung Moritzplatz. Es entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Raubes. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

0516 – Ladendiebin leistet Widerstand

Göggingen - Am gestrigen Donnerstag (19.03.2025) entwendete eine 51-jährige Frau Gegenstände aus einem Supermarkt in der Bergiusstraße.

Gegen 08.40 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Supermarktes die Frau, wie sie Gegenstände aus dem Regal nahm. Als der Mitarbeiter die Frau ansprach, verhielt sich diese aggressiv. Der Mitarbeiter verständigte die Polizei.

Bei den polizeilichen Maßnahmen verhielt sich die 27-Jährige ebenfalls äußerst aggressiv gegen den Polizeibeamten und leistete Widerstand. Zudem beleidigte sie die Polizeistreife. Verletzt wurde dabei niemand. Da sich die Frau offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachte die Streife die 51-Jährige in ein entsprechendes Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchtem Ladendiebstahl, Beleidigung, Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen die 51-jährige Frau.