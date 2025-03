LANDSBERG AM LECH, 20.03.2025 - Am Mittwoch, den 19.03.2025, brach in einem südwestlich von Landsberg am Lech gelegenen Waldstück ein Brand aus. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Gegen 14.45 Uhr meldeten Zeugen Rauchentwicklung im Wald, westlich des Wiesenrings. Die Freiwillige Feuerwehr Landsberg konnte den inzwischen entstandenen Flächenbrand von ca. 400 qm schnell unter Kontrolle bringen und ablöschen.

Es wurde niemand verletzt. Der Schaden wird mit einem niedrigen 4-stelligen Euroetrag beziffert.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck führt die Ermittlungen und bittet Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden. Im Rahmen der heutigen Brandortbegehung wird von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen.