OBERFRANKEN. Gestern war kalendarischer Frühlingsanfang. Die Zahl der Sonnenstunden steigen, genau wie die Temperaturen. Die Polizei appelliert an alle Motorradfahrer, sich gut auf die neue Saison vorzubereiten. Dafür bietet die 22. Motorradsternfahrt am 26. und 27. April in Kulmbach eine gute Gelegenheit.

Seit Monatsbeginn sieht man wieder mehr Zweiradfahrer auf Oberfrankens Straßen. Leider ließ der erste tödliche Verkehrsunfall eines jungen Motorradfahrers nicht lange auf sich warten. Der 19-Jährige verlor am vergangenen Sonntag bei Waischenfeld in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Motorradunfall: Helm runter!

Ein Motorradunfall kann schnell passieren. In solchen Fällen ist es unerlässlich, schnell und richtig zu handeln. Besonders wichtig, neben Unfallstelle absichern und den Notruf wählen, ist das Abnehmen des Helmes bei einem verletzten Motorradfahrer oder -fahrerin. Der Helm kann verhindern, dass Rettungskräfte schnell die Atemwege überprüfen und freimachen können. Wenn Atemwege blockiert sind, zählt aber jede Sekunde. Bei einer Bewusstlosigkeit besteht zudem die Gefahr, an Erbrochenem oder Blut zu ersticken. Stabile Seitenlage und Reanimation sind mit Helm kaum möglich. Keine Berührungsängste: Das vorsichtige Abnehmen des Helmes birgt wesentlich weniger Gefahren, als Sauerstoffmangel.

Der Helm kann sicher abgenommen werden, wenn man sich dabei vorsichtig verhält.

Tipp: Arbeiten Sie, wenn möglich, zu zweit. Eine Person stabilisiert den Kopf des Verletzten, während die andere den Helm vorsichtig abnimmt.

Rundumcheck für Maschine und Fahrer

Wer unbeschwert die ersten Motorradkilometer genießen möchte, sollte sich nach der Winterpause seiner Maschine widmen. Auch wenn es in den Beinen und den Händen schon kribbelt, ein Rundumcheck der Maschine ist unumgänglich. Neben einer gründlichen Reinigung, bei der auch gleichzeitig mögliche Schäden entdeckt werden können, gilt es insbesondere Betriebsstoffe, Bremsen, Reifen und die Beleuchtung genau zu prüfen. Vor allem die Reifen können nach dem Winter spröde und hart sein. Wer selbst kein begnadeter Schrauber ist, sucht besser eine Fachwerkstatt auf.

Gleiches gilt aber auch für die Ausrüstung des Bikers. Wer auf kontrastreiche Kleidung, vor allem in Signalfarben setzt, erhöht seine Sichtbarkeit. Alte oder gar durch einen Sturz beschädigte Helme sollten am besten gleich entsorgt werden.

Fahrsicherheit und Handling

Selbst für geübte Fahrer und Profis ist es ratsam, sich mit einem Warm-up auf die kommenden Monate vorzubereiten. Also nicht einfach aufspringen und Gas geben, sondern sich erst wieder mit seiner Maschine und seinem Fahrkönnen vertraut machen. Kurze Ausfahrten zu Beginn, um sich dann allmählich zu steigern, sind eine gute Möglichkeit, um sich langsam heranzutasten. Auch ein Motorrad-Sicherheitstraining kann ein guter Einstieg in die Saison sein.

Gerade zu Beginn der Saison unterschätzen Auto- und Traktorfahrer oft noch Geschwindigkeit und Beschleunigungsvermögen der Motorräder. Dem viel gepredigten „defensiven Fahren“ als Motorradfahrer kommt in diesem Zusammenhang zu Saisonbeginn ein noch größerer Stellenwert zu. Aber auch äußere Einflüsse spielen eine große Rolle. Gerade in der Übergangszeit sind einige Straßenabschnitte noch feucht und glatt. Schlaglöcher als Überbleibsel des Winters und noch auf der Straße liegender Rollsplitt erfordern von jedem Motorradfahrer höchste Wachsamkeit.

Gegenseitige Rücksicht

Eine rücksichtsvolle und vorausschauende Fahrweise sollte für jeden Verkehrsteilnehmer selbstverständlich sein. Jeder trägt so zur Verkehrssicherheit bei. Hohe Drehzahlen beeinflussen nicht nur die Fahrweise, sondern stellen für Anwohner von vielbefahrenen Motorradstrecken auch eine Geduldsprobe dar. Ein respektvoller Umgang beugt Ärger vor.

Motorradsternfahrt

Auch die 22. Motorradsternfahrt am 26. und 27. April steht dieses Jahr wieder unter dem Motto „Ankommen statt Umkommen“ und somit ganz im Zeichen der Verkehrssicherheit.

Im Vorfeld der Sternfahrt und am Sternfahrtwochenende selbst finden Fahrsicherheitstrainings und Warm-ups statt. Die Sternfahrt ist die richtige Gelegenheit für Biker, um sich auf die anstehende Saison vorzubereiten. Zusätzlich bieten zahlreiche Simulatoren und Übungsstationen sowie unterschiedliche Infostände zum Thema Verkehrssicherheit ein abwechslungsreiches Programm.

Weitere Infos zur Motorradsternfahrt sowie ausführliche Programminformationen finden Sie unter www.motorradsternfahrt.de.