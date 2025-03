PASSAU. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau ermittelt zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau in einem Passauer Krankenhaus, nachdem wohl betäubungsmittelhaltige Medikamente entwendet wurden.

Am Dienstag (18.03.2025) wurde der Polizei mitgeteilt, dass auf einer Station eines Passauer Krankenhauses ein betäubungsmittelhaltiges Medikament in Form einer Spritze entwendet wurde. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei zusammen mit der Staatsanwaltschaft erhärtet sich der Verdacht gegen einen Mitarbeiter des Krankenhauses. Der 40-Jährige mit Wohnsitz in Passau soll eine Spritze mit Schmerzmitteln aus einem Patientenzimmer entwendet haben.

Ein von der Staatsanwaltschaft beantragter Durchsuchungsbeschluss wurde noch am Dienstag vollzogen. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen sowie zum Tathergang dauern an.

Veröffentlicht: 20.03.2023, 10.00 Uhr