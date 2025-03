TREUCHTLINGEN. (282) In der Nacht zum Mittwoch (19.03.2025) ereignete sich ein Brand in einem Einfamilienhaus in Langenaltheim (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen). Eine Person zog sich Verletzungen zu.



Ein Mann wurde gegen 01:00 Uhr durch das laute Signal seines Rauchwarnmelders geweckt und erkannte, dass im Obergeschoss des Hauses in der Goethestraße aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen war. Er weckte daraufhin den zweiten Hausbewohner und setzte einen Notruf ab.

Als eine alarmierte Streife der Polizeiinspektion Treuchtlingen vor Ort eintraf, stand ein Zimmer des Anwesens bereits im Vollbrand. Den rund 50 Kameraden der Feuerwehren Langenaltheim und Solnhofen gelang es, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen und schließlich zu löschen. Ein 50-jähriger Hausbewohner erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung, die in einem Krankenhaus behandelt wurde. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen niedrigen sechsstelligen Wert.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen. Von zentraler Bedeutung ist hierbei die Feststellung der noch unklaren Brandursache. Dem aktuellen Kenntnisstand zufolge liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor.



