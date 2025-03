INGOLSTADT. In der Nacht von Montag (17.03.2025) auf Dienstag (18.03.2025), drangen bislang unbekannte Täter in ein Ingolstädter Bowlingcenter ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 23.30 Uhr und 06.30 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zugang ins Gebäude an der Münchener Straße. Dort brachen sie eine weitere Türe auf und entwendeten einen ca. 32 Kilogramm schweren Safe samt Bargeldinhalt in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags.

Der Sachschaden beläuft sich nach aktuellem Stand auf ca. 4000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.