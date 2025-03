GRÖBENZELL, LKR.FÜRSTENFELDBRUCK, 20.03.2025 - Am frühen Dienstagabend geriet in Gröbenzell ein Imbisswagen in Brand. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Gegen 19.00 Uhr wurde der Einsatzleitstelle ein brennender Imbisswagen an der Industriestraße mitgeteilt.

Der 50-jährige Fahrer des Wagens war im Begriff, Gas an einem neben dem Fahrzeug stehenden Gastank aufzufüllen, als er von einem Zeugen auf Rauchgeruch aufmerksam gemacht und somit an dem Vorhaben gehindert wurde.

Als er die Tür des Wagens öffnete, loderte eine Stichflamme auf.

Beide Männer versuchten, das Feuer im Imbissstand eigenständig zu löschen. Da dies nicht gelang, alarmierten sie die Feuerwehr.

Die Feuerwehreinsatzkräfte löschten in der Folge das komplett ausgebrannte Fahrzeug.

Im Nachgang entwickelte sich erneut ein Feuer am Wagen. Die zum Brandort zurückgerufene Feuerwehr löschte das Feuer daraufhin endgültig.

Der 50-Jährige erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird ersten Erkenntnissen zufolge mit einem mittleren bis hohen 5-stelligen Eurobetrag beziffert.

Es ergaben sich keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung.