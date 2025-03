0500 – Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Oberhausen – Am gestrigen Dienstag (18.03.2025) touchierte eine bislang unbekannte Person zwischen 08.30 Uhr und 11.30 Uhr einen grauen Citroen C5 Aircross in der Äußeren Uferstraße. Die unbekannte Person entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu Kümmern.

Dem Schadensbild nach entstand die Beschädigung offenbar beim Abbiegen des Unbekannten von der Äußeren Uferstraße in die Kargstraße. Es entstand ein Sachschaden an der vorderen linken Seite in Höhe von rund 6.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Lechhausen – Bereits am vergangenen Samstag (15.03.2025), gegen 11.00 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person gegen die vordere linke Seite eines schwarzen Opel Astras in der Schleiermacherstraße. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu Kümmern.

Nach aktuellen Erkenntnissen handelte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug offenbar um ein weißes Auto mit einer Fahrerin. Am Opel entstand ein Sachschaden von rund 6.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0501 – Polizei stoppt Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis

Innenstadt – Am gestrigen Dienstag (18.03.2025) fuhr ein 27-jähriger Fahrer eines Kleintransporters ohne gültige Fahrerlaubnis im Hanreiweg.

Gegen 15.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da er mit folierter Fahrer- und Beifahrerescheibe unterwegs war. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Polizeistreife unterband die Weiterfahrt des Mannes und nahm dessen Führerschein sicher.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 27-jährigen Mann.

0502 – Polizei ermittelt nach Diebstahl von Kennzeichen

Spickel/Herrenbach – Im Zeitraum von Montag (17.03.2025), 19.00 Uhr, bis Dienstag (18.03.2025), 13.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter beide Kennzeichen mit Augsburger Zulassung eines Wohnmobils in der Frischstraße. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls von Kennzeichen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/3223-2710 entgegen.

0503 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen

Lechhausen – Im Zeitraum von Samstag (15.03.2025), 19.45 Uhr, bis Sonntag (16.03.2025), 17.00 Uhr zerkratzte eine bislang unbekannte Person die rechte Seite eines Volvo XC60 in der Humboldtstraße. Am Volvo entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Lechhausen – Zwischen Montag (17.03.2025), 20.00 Uhr, und Dienstag (18.03.2025), 15.00 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter die Heckscheibe eines Ford Focus in der Klausstraße ein. Zudem beschädigte der Unbekannte die Rückleuchten des Fords. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0504 – Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Firnhaberau – Am vergangenen Montag (17.03.2025), zwischen 19.30 Uhr und 21.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein schwarz orangenes E-Bike (KTM Performance Line CX) im Martin-Gomm-Weg. Das E-Bike war vor einem Sportgelände versperrt. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0505 - Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Haunstetten – Am gestrigen Dienstag (18.03.2025), gegen 22.00 Uhr, beschmierte ein bislang unbekannter Täter eine Altpapiertonne in der Max-Planck-Straße sowie einen Mülleimer in der Kopernikusstraße. Zeugen beobachteten dies und verständigten die Polizei. Eine sofortige Fahndung der Einsatzkräfte verlief negativ.

Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Haunstetten/Siebenbrunn – In der Nacht von Montag (17.03.2025), 18.00 Uhr, auf Dienstag (18.03.2025), 06.15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Außenscheibe eines Schwimmbades im Karl-Rommel-Weg. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/3223-2710 entgegen.