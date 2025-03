HEILSBRONN. (281) Zwischen Montagnachmittag (17.03.2024) und Dienstagmorgen (18.03.2025) beschmierten Unbekannte das Rathaus in Dietenhofen (Lkrs. Ansbach) mit politischen Schriftzügen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Zwischen 17:00 Uhr am Montag und 06:15 Uhr am Dienstag brachten unbekannte Personen mehrere politische Schriftzüge in brauner Farbe an der Fassade des Amtsgebäudes am Rathausplatz an. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet haben oder die sonst sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

Erstellt durch: Christian Seiler